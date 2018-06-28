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Сборная Испании опубликовала ролик, посвященный матчу с Россией на Евро-2008
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Сборная Испании опубликовала ролик, посвященный матчу с Россией на Евро-2008 

Советский спорт 28 июня 2018
Испанцы в твиттере опубликовали ролик, в котором отметили, что после игры со сборной России их мечта стала реальностью.
«Нам уже снится сборная России… Вы помните это? Это было 10 лет назад на Евро-2008 под руководством Луиса Арагонеса… Тогда мечта стала явью», — говорится в сообщении под видео.
📺 Ya soñamos ante Rusia… ¿Lo recuerdas? Fue hace 10 años, #EURO2008, con Luis Aragonés a los mandos… Y aquel sueño se hizo realidad. ¿Soñamos juntos?😴#HagamosQueOcurra #Rusia2018 pic.twitter.com/iRezxFIzD6
— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 27 июня 2018 г.
1 июля Испания и Россия сыграют в 1/8 финала чемпионата мира. Матч состоится в 17:00 в «Лужниках».
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