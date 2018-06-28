Сборная Испании опубликовала ролик, посвященный матчу с Россией на Евро-2008

Испанцы в твиттере опубликовали ролик, в котором отметили, что после игры со сборной России их мечта стала реальностью.

«Нам уже снится сборная России… Вы помните это? Это было 10 лет назад на Евро-2008 под руководством Луиса Арагонеса … Тогда мечта стала явью», — говорится в сообщении под видео.

📺 Ya soñamos ante Rusia… ¿Lo recuerdas? Fue hace 10 años, #EURO2008, con Luis Aragonés a los mandos… Y aquel sueño se hizo realidad. ¿Soñamos juntos?😴#HagamosQueOcurra #Rusia2018 pic.twitter.com/iRezxFIzD6

— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 27 июня 2018 г.