5 миллионов человек посетили фан-зоны чемпионата мира в России

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура в своем Твиттере отметила, что уже пять миллионов человек посетили Фестиваль болельщиков с начала чемпионата мира в России . — Уже пять миллионов человек посетили Фестиваль болельщиков в России, — написала Самура. — Поздравляю все города мирового первенства с великолепной работой.

Wow already 5 million visitors for #FIFAFanFest in Russia! Congrats to the 11 Host Cities for your wonderful organisation skills! 👏🏿👏🏿🙌🏿 Visit the #FIFAFanFest at different locations over the weekend. It will be great 🤗✨✨✨✨ pic.twitter.com/IOnMfBSV2H

— Fatma Samoura (@fatma_samoura) 29 июня 2018 г.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

