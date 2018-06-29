В башкирской реке погибла рыба. Загрязнение идет из Прикамья

Башкортостане в Аскинском районе массово погибла рыба. Местные жители в соцсетях пишут о том, что вода окрасилась в странный цвета, а среди погибшей рыбы попадаются довольно круные экземпляры.

В минэкологии республикии догадку сельчан подтвердили: загрязнение идет из Пермского края , специалисты проводят проверку.

Ранее похожий случай в республике произошел три года назад: на реке Белой погибло около 8 тысяч карасей и сазанов. По заключению специалистов, гибель рыбы могла быть вызвана высоким содержанием нефтепродуктов, фенолов, формальдегидов, аммония и низким содержанием кислорода. Размер ущерба составил более 1 миллиона рублей.