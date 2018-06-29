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В башкирской реке погибла рыба. Загрязнение идет из Прикамья
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В башкирской реке погибла рыба. Загрязнение идет из Прикамья 

РИА «ФедералПресс» 29 июня 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Башкортостане в Аскинском районе массово погибла рыба. Местные жители в соцсетях пишут о том, что вода окрасилась в странный цвета, а среди погибшей рыбы попадаются довольно круные экземпляры.
В минэкологии республикии догадку сельчан подтвердили: загрязнение идет из Пермского края, специалисты проводят проверку.
Ранее похожий случай в республике произошел три года назад: на реке Белой погибло около 8 тысяч карасей и сазанов. По заключению специалистов, гибель рыбы могла быть вызвана высоким содержанием нефтепродуктов, фенолов, формальдегидов, аммония и низким содержанием кислорода. Размер ущерба составил более 1 миллиона рублей.
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