Наталья Штурм полностью разделась в честь своего дня рождения

Звезда 90-х Наталья Штурм вчера отметила день рождения — артистке исполнилось 52 года. Свой день рождения певица встретила на отдыхе. Не так давно Наталья отправилась на Занзибар , где каждый день наслаждается теплой погодой и публикует красочные фотографии.

В честь дня рождения Наталья решила в очередной раз оголиться. Певица выложила в микроблог серию снимков, на которых позирует практически полностью обнаженная и прикрывает грудь лишь морской звездой. «Звезду словила в океане. Не могла не поделиться в свой день рождения», — подписала кадры Штурм.

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Поклонники принялись поздравлять Наталью с днем рождения и желать ей всего самого наилучшего. При этом мнение подписчиков по поводу откровенных фотографий звезды разделилось. Одни восхищаются фигурой артистки, ведь в свои 52 года Штурм действительно выглядит значительно моложе и может похвастаться осиной талией. Другие пользователи считают, что Наталья перебарщивает с откровенностью и призывают артистку остепениться.

Отметим, что Штурм довольно часто выкладывает откровенные снимки. Так, недавно артистка разделась, чтобы поддержать нашу команду по футболу. После того, как сборная России уступила победу Уругваю в последнем матче, Наталья снялась полностью обнаженной и выразила свою поддержку футболистам. «Я выдержала только первый тайм и скорее к вам, мои любимчики, утешать вас не словом, а делом», — написала тогда певица.

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