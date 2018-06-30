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В России заработают новые правила рыбалки
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В России заработают новые правила рыбалки 

BFM.RU 14 часов назад
Новые правила для рыбаков вступят в силу в России с 2019 года, сообщают «Известия». Правительство уже составило список количества рыбы и перечень ее видов, разрешенных для отлова любителями.
Для каждого региона нормы будут разными. В частности, в Курганской области нельзя будет выловить в общей сложности более 5 кг рыбы. На Алтае норматив будет вдвое больше — до 10 кг налима, плотвы, сазана, карася или щуки. Суточная норма отлова рыбы в Ханты-Мансийске составит 30 кг окуня, ельца, карася и плотвы в общей сложности. В Приморье рыбакам разрешат выловить по 60 наваг, 20 сельдей, 100 зубастых корюшек, 15 кундж, 25 мальм и 10 пиленгасов.
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