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Новые правила для рыбаков введут с 2019 года
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Новые правила для рыбаков введут с 2019 года 

Все новости Новосибирской области 29 июня 2018
Фото: Все новости Новосибирской области
В частности, в Курганской области нельзя будет наловить в общей сложности больше
5 килограммов
в день независимо от вида рыбы. На Алтае норматив вдвое больше: суммарно можно ловить до  10 килограммов
рядовой для региона рыбы — налима, плотвы, сазана, карася или щуки.
Даже деликатесных на Алтае раков разрешат брать по  10 килограммов, тогда как в Новосибирской, Томской, Тюменской и Омской областях любителей раков ограничили нормой в 2 килограмма. А вот вылов больше трех судаков на Алтае будет караться законом.
Суточная норма отлова рыбы в Ханты-Мансийске включает
30 килограммов
окуня, плотвы, ельца и карася вместе взятых. В Приморье рыбакам разрешат ловить по 60 наваг, 20 сельдей, брать сотню зубастых корюшек, 15 кундж, 25 мальм и 10 пиленгасов.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «В России с 2019 года вступят в силу новые правила рыбалки».
Новосибирские рыбаки периодически ловят рыбу, вес которой многократно превышает установленные нормы. Так, пару лет назад житель Новосибирска вытянул полутораметровую щуку весом
18 килограммов. Борьба рыбы и рыбака продолжалась 20 минут.
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