Новые правила для рыбаков введут с 2019 года

В частности, в Курганской области нельзя будет наловить в общей сложности больше

5 килограммов

в день независимо от вида рыбы. На Алтае норматив вдвое больше: суммарно можно ловить до 10 килограммов

рядовой для региона рыбы — налима, плотвы, сазана, карася или щуки.

Даже деликатесных на Алтае раков разрешат брать по 10 килограммов, тогда как в Новосибирской, Томской, Тюменской и Омской областях любителей раков ограничили нормой в 2 килограмма. А вот вылов больше трех судаков на Алтае будет караться законом.

Суточная норма отлова рыбы в Ханты-Мансийске включает

30 килограммов

окуня, плотвы, ельца и карася вместе взятых. В Приморье рыбакам разрешат ловить по 60 наваг, 20 сельдей, брать сотню зубастых корюшек, 15 кундж, 25 мальм и 10 пиленгасов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» : «В России с 2019 года вступят в силу новые правила рыбалки».

Новосибирские рыбаки периодически ловят рыбу, вес которой многократно превышает установленные нормы. Так, пару лет назад житель Новосибирска вытянул полутораметровую щуку весом

18 килограммов. Борьба рыбы и рыбака продолжалась 20 минут.