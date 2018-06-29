Ещё
Ростовские гребцы поставят сразу два рекорда: Гиннесса и России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростовские гребцы поставят сразу два рекорда: Гиннесса и России 

Деловое сообщество 29 июня 2018
Заявку на мировой рекорд подала группа ростовских спортсменов-гребцов. Они хотят пресечь Черное море на лодке, предназначенной для прибрежной гребли. 12 спортсменам предстоит более двух суток бороться со стихией и преодолеть более 300 километров, исключительно благодаря силе своих рук. В случае успеха будут поставлены два уникальных рекорда: Гиннесса и России.
К старту гребцы готовятся в Таганрогском заливе, ежедневно проплывая сотню километров. Среди них чемпионы России, мира и участники Олимпийских игр.
«В нашей команде профессиональные гребцы, которые прошли не одну тысячу километров на тренировках. Кто-то из ребят посчитал, что за время тренировок он два раза прошел на лодке вокруг земли и «намотал» 86000 километров. До нас никто не пересекал Черное море на веслах с такой скоростью и за такой короткий отрезок времени», — заявил идейный вдохновитель и участник марафона Сергей Мелихов.
Деловое сообщество: последние новости
Болельщик из Ростовской области угрожал взорвать многоэтажку Массовые заплывы животных в ростовском зоопарке сняли на видео Зоопарк Ростова шумно отметит свой день рождения. Приглашаются все желающие
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Война из-за Никольской: что не так с русскими мужчинами253
В РФ проведут референдум о пенсионной реформе
Тайна века: чем был Тунгусский метеорит15
Пассажира избили и выбросили из самолета84
Уволен предложивший для россиян «налог на дождь»51
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение