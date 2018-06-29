Ростовские гребцы поставят сразу два рекорда: Гиннесса и России

Заявку на мировой рекорд подала группа ростовских спортсменов-гребцов. Они хотят пресечь Черное море на лодке, предназначенной для прибрежной гребли. 12 спортсменам предстоит более двух суток бороться со стихией и преодолеть более 300 километров, исключительно благодаря силе своих рук. В случае успеха будут поставлены два уникальных рекорда: Гиннесса и России

К старту гребцы готовятся в Таганрогском заливе, ежедневно проплывая сотню километров. Среди них чемпионы России, мира и участники Олимпийских игр.

«В нашей команде профессиональные гребцы, которые прошли не одну тысячу километров на тренировках. Кто-то из ребят посчитал, что за время тренировок он два раза прошел на лодке вокруг земли и «намотал» 86000 километров. До нас никто не пересекал Черное море на веслах с такой скоростью и за такой короткий отрезок времени», — заявил идейный вдохновитель и участник марафона Сергей Мелихов.