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В зоопарке Барнаула впервые родились сразу шесть тигрят
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В зоопарке Барнаула впервые родились сразу шесть тигрят 

ТАСС 29 июня 2018
Фото: Национальный Туристический Союз
БАРНАУЛ, 29 июня. /Корреспондент ТАСС Ксения Шубина/. Тигрица Багира из Барнаульского зоопарка (Алтайский край) родила шесть тигрят. Это уникальный случай, так как в природе у тигров рождается максимум четыре тигренка, сообщил ТАСС директор зоопарка Сергей Писарев.
"Это уникальная ситуация, потому что в природе рождается три — четыре тигренка, появление шести, естественно, исключение из правил. Тигрята родились 23 июня, сейчас чувствуют себя как и мама хорошо. У работников зоопарка и у самой Багиры одна проблема — очень тяжело их прокормить", — рассказал Писарев. По его словам, работники зоопарка предпринимают все усилия, чтобы обеспечить тигрицу полноценным питанием. Она получает красную рыбу, молочные продукты, творожок, витамины и свежее мясо. «Рацион очень хороший, и пока все идет нормально», — заверил директор зоопарка.
Говоря о дальнейшей судьбе новорожденных, Писарев напомнил о подписанном накануне президентом РФ указе о запрете торговли животными из Красной книги через сеть Интернет, что поможет защитить зверей от покупки частными лицами. По его словам, когда тигрята окрепнут, информацию о них разошлют всем российским зоопаркам с тем, чтобы животные смогли найти новый дом. К примеру, два тигренка из прошлогоднего помета Багиры сейчас находятся в Нижнем Новгороде, один — в зоопарке Республики Алтай.
По словам Писарева, в этом году в Барнаульском зоопарке настоящий бэби-бум. Тигрица Багира — не единственная, кому повезло стать мамой большой семьи. С апреля по июнь родились шесть канадских волчат, шесть вислобрюхих вьетнамских поросят, два соболя, четыре косули, пять песцов, детеныши северного оленя и кенгуру. В скором времени в зоопарке ожидают рождение детеныша благородного оленя.
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