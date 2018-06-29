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Женщина его мечты
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Женщина его мечты 

Вечерняя Москва 29 июня 2018
Фото: Вечерняя Москва
Любители коротких сериалов — «четырехсериек» — оценят работу Ашота Кещяна в субботу, 30 июня, в 17:00. На канале ТВ Центр.
Лирическая комедия 2016 года выпуска может и не затронет глубин вашей души, но поможет и расслабиться, и по-доброму посмеяться.
Кратко — суть: нешуточные страсти разгорелись на редколлегии женского еженедельника «XXS» вокруг темы ноябрьского номера: «Чего хотят мужчины?».
В схватке участвуют три «акулы» — три главных автора журнала: Лиза Пахомова, Вероника Ланская и Оля Пышненко. Каждая из девушек хороша по-своему: одна — добрая, другая — умная, третья — красивая.
Они постоянно конкурируют между собой и готовы на все, чтобы возглавить проект. Им предстоит выяснить, кого же все-таки предпочитают джентльмены: умных, красивых или добрых?
Главный редактор постановил: какая девушка за 31 день соберет больше предложений руки и сердца, та и опубликует статью…
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