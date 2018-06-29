Самая полная модель в мире жалеет, что села на диету

Тесс Холидей несколько лет назад завоевала титул самой полной модели в мире. Вес Холидей составляет около 155 килограммов. Несмотря на внушительные размеры, карьера Тесс сложилась как нельзя лучше. ее постоянно зовут участвовать в различных фотосессиях. Кроме того, модель не стесняется своей нестандартной фигуры и часто публикует в микроблоге откровенные снимки, на которых предстает в нижнем белье.

Два года назад Холидей во второй раз стала мамой — у нее родился сын Боуи. Недавно модель призналась, что после рождения малыша она столкнулась с послеродовой депрессией. Врач посоветовал Тесс сесть на специальную диету, чтобы побороть депрессию. Теперь Холидей чувствует себя виноватой перед поклонниками из-за того, что начала худеть.

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Дело в том, что многие полные модели, которые добиваются определенного успеха в этом бизнесе, через какое-то время начинают худеть и предают свои идеалы, чем сильно расстраивают поклонников.

«Я чувствую сильную вину из-за того, что вынуждена следить за своим рационом. Все дело в том, что полные люди, становясь популярными, начинают худеть. Чем более известными они становятся, тем больший они теряют вес, а люди с лишними килограммами чувствуют себя преданными», — поделилась Тесс с журналистами американского портала Self.

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