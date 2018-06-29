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В калининградском зоопарке отметят День мороженого
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В калининградском зоопарке отметят День мороженого 

АиФ 29 июня 2018
Фото: АиФ
Ставший уже традиционным семейный праздник запланирован на 8 июля.
Напомним, что ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности.
«В нашем зоопарке есть свои, хоть и «звериные», но очень крепкие семьи — мамы, папы и дети. В День мороженого всех гостей ждет знакомство с лохматыми, рогатыми и пернатыми «детишками»», — говорят в зоопарке.
Посетители смогут увидеть жирафёнка Сафари, который вскоре уедет в Белгородский зоопарк, кенгурят, птенцов, винторогих и ушастых нубийских козлят.
«Также в программе праздника: концерт, интерактивные игровые площадки, беспроигрышная лотерея, квест-игра «Ледниковый период в зоопарке», викторины с призами и самое главное — бесплатное мороженое», — приглашает зоопарк.
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