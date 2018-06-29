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В Ярославском зоопарке устроили звериный чемпионат по футболу
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В Ярославском зоопарке устроили звериный чемпионат по футболу 

76.ru 29 июня 2018
Фото: 76.ru
Енот попробовал мяч на зубок
Чемпионат мира по футболу никого не оставил равнодушным. Поиграть в мяч решили даже звери в Ярославском зоопарке. Командам животных даже дали шутливые названия: «Енот Юнайтед», «Кенгурентус», «Фаллабелбахче» и «Кроллерпуль».
Животные удивились мячам в своих вольерах. Енот даже решил попробовать его на зубок. — Мы решили сформировать свою сборную, — шутят в зоопарке, — Вот и провели ренировочные матчи. Следить за играми можно в Ярославском зоопарке.
Мини лошадки Фалабеллы даже поборолись за мяч  Как болели ярославцы за сборную России в матче с Уругваем смотрите в нашем фоторепортаже.
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