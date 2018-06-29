В Ярославском зоопарке устроили звериный чемпионат по футболу

Енот попробовал мяч на зубок

Чемпионат мира по футболу никого не оставил равнодушным. Поиграть в мяч решили даже звери в Ярославском зоопарке. Командам животных даже дали шутливые названия: «Енот Юнайтед», «Кенгурентус», «Фаллабелбахче» и «Кроллерпуль».

Животные удивились мячам в своих вольерах. Енот даже решил попробовать его на зубок. — Мы решили сформировать свою сборную, — шутят в зоопарке, — Вот и провели ренировочные матчи. Следить за играми можно в Ярославском зоопарке.