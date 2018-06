Хилария Болдуин приводит себя в форму после рождения четвертого ребенка: видео

Прошло всего полтора месяца с того момента, как Алек и Хилария Болдуин поприветствовали своего четвертого ребенка, а звездная мама уже вернулась к тренировкам. В своем микроблоге в Инстаграм супруга актера опубликовала видео, на котором выполняет физические упражнения. Кажется, совсем скоро Хилария вернет себе прежние формы.

Сегодня Ромео 6 недель! Я красная, потому что только что вернулась с бега. Быстрые тренировки в ванной комнате стали одними из моих любимых. Я поднимаю 5 фунтов, — написала Хилария под видео, а также подробно описала действия в ролике.

Romeo is 6 weeks today! I just came back from a run and am red in the face, tired, and my hair is?. Dying to get in the shower before my kids come home from a play date. Quick bathroom workouts have become some of my favs. Here is an arm workout. I lift 5lbs. Wide second position (you can stand upright if you prefer). 5 full curls, 5 lower range (up to 90 degrees), 5 upper (down to 90 degrees). Keep your elbows by your sides. You can see that mine are swinging a bit (not good), but we all need to improve, yes? And this mama is tired but showing up! #wegotthis2018 (oh yes, and the outfit…think of it as a bikini if you are offended…jumping in the shower now!)

Ранее Хилария писала о том, насколько важно женщинам научиться принимать свое тело. Звездная мама призналась, что страдала пищевым расстройством, когда пыталась похудеть. Вылечить организм ей помогла йога и правильное питание.

Хилария Болдуин c младшим сыном