Трое дагестанских борцов представят Россию на первенстве мира 

Трое дагестанских борцов представят Россию на первенстве мираТрое дагестанских борцов вольного стиля вошли в состав юношеской сборной России для участия в первенстве мире.
Международные соревнования пройдут 2-8 июля в хорватском Загребе.
Среди участников предстоящего турнира хасавюртовец Исраил Байтазаев (51 кг, школа братьев Ирбайхановых), махачкалинцы Шамиль Мамедов (60 кг, школа Г. Гамидова), представляющий параллельно Москву, и Махмуд Магомедов (71 кг, «Динамо»).
Помимо дагестанских вольников, состав сборной России выглядит следующим образом: Павел Сагды (45 кг, Тыва), Валерий Андросов (48 кг, Якутия), Джамбулат Кизинов (55 кг, Алания), Иналбек Шериев (65 кг, Московская область), Дмитрий Елканов (80 кг, Алания), Алик Джигкаев (92 кг, Москва/Карачаево-Черкессия) и Сергей Козырев (110 кг, Алания).