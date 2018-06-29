Как сделать свою улыбку идеальной

Какова цена голливудской улыбки? Задумывался ли ты когда-нибудь о том, чего стоило звёздам американского кино сделать такие идеальные зубы? Существует несколько методов, и самый популярный из них — отбеливание. Но что делать, если зубы кривые, со сколами или просто имеют желтоватый оттенок? Раньше такие зубы просто удаляли и ставили импланты. Да, на что только не пойдёшь, чтобы исправить внешние недостатки! Однако в наше время такие радикальные меры устарели, ведь есть виниры. Что такое виниры, мы рассказывали в нескольких статьях. Если вкратце, это такие тонкие пластинки, которые устанавливаются на зубы и скрывают их дефекты.

Виниры решают следующие проблемы:

— Неправильная форма. Установка виниров позволит исправить эффект «забора», когда каждый зуб отличается по размеру и высоте.

— Широкие промежутки между зубами. Кому-то это может показаться даже красивым, но задай себе вопрос, видел ли ты у кого-нибудь, кроме посредственных певиц и жён футболистов, широкие промежутки между зубами? Такой дефект будет приковывать внимание, причём негативное, и вместо того чтобы смотреть на твои личные навыки и знания, партнёры и коллеги будут пялиться на эту щель. — Сколы эмали. Небольшие сколы, как это ни грустно, не исправляет наращивание, так как раствор просто не закрепится на малой поверхности и практически сразу отпадёт. Винир же надёжно крепится на всю поверхность зуба и не только маскирует внешние дефекты, но и защищает поверхность зуба, лишённую эмали, от вредных воздействий, таких как попадание жёсткой пищи, перепады температуры и так далее.

— Цвет, отличный от белого. У большинства людей естественный цвет зубов на несколько тонов отличается от знаменитой голливудской улыбки. И в этом нет ничего плохого — это просто натуральный цвет костей. И если натуральный цвет твоих зубов далёк от белого, то ты можешь проводить сколько угодно процедур отбеливания, но они не принесут желаемого эффекта. Установка виниров позволит сразу получить ту самую белоснежную улыбку, причём без вредного влияния отбеливающих веществ на эмаль. Таким образом ты убьёшь двух зайцев сразу: сделаешь голливудскую улыбку и сохранишь здоровье зубов.

— Патологическая стираемость зубов. Если тебе провели несколько процедур по отбеливанию с использованием некачественных средств, ты работаешь на вредном производстве, где изготавливаются химические вещества с повышенным содержанием кислот, или же у тебя от природы некачественная эмаль, то ты можешь столкнуться с патологической стираемостью, когда обнажаются твёрдые ткани зубов. В этом случае также устанавливают виниры, которые защищают зубы от дальнейшего разрушения и маскируют внешние дефекты. Конечно же, установка виниров при патологической стираемости зубов проводится только после лечения.

Как сделать голливудскую улыбку →

Виниры не помогут при таких дефектах:

— Кариес и другие прогрессирующие заболевания зубов. Здесь необходимо лечение, а не внешнее исправление проблемы. — Большие сколы зубов. В зависимости от проблемы, применяют наращивание или протезирование.

Тонкие виниры незаметны и выглядят так, будто это твои собственные зубы. Однако виниры толщиной менее половины миллиметра не подходят для людей, у которых цвет зубов значительно отличается от белого, так как они будут просвечивать, что лишает смысла установку виниров для маскировки цвета. Если же цвет зубов отличается на 2-3 тона, то можно смело устанавливать самые тонкие виниры. Виниры изготавливаются из керамики толщиной не более половины миллиметра. Но из-за их высокой популярности некоторые компании производят продукцию из некачественных материалов, вследствие чего протез, призванный скрыть дефекты, через небольшое время окрашивается и даже разрушается. Найти клинику, которая устанавливает качественные виниры, не так-то просто. Мы нашли стоматологию «Скайдент» из Новосибирска , которая помогает своим пациентам обрести голливудскую улыбку.

Одно из главных отличий клиники от многих других в том, что в ней устанавливают современные виниры толщиной всего 0,2 миллиметра. То есть они будут незаметны, и все вокруг будут думать, что это твои собственные зубы идеальной формы и того самого цвета, как у лучших голливудских звёзд. Виниры от «Скайдент» изготавливаются из усиленной керамики, что не только делает их более надёжными, но и обеспечивает защиту зубов от механических повреждений. Даже если при ударе (например, слишком быстро поднесёшь ко рту кружку и стукнешь по зубу) винир треснет, то твои зубы не будут повреждены. Кстати, виниры, которые устанавливают в «Скайдент», очень плотно прилегают к поверхности зубов, что исключает появление ощущения инородного тела.

Такие высокотехнологичные изделия могут создавать немногие клиники. «Скайдент» имеет собственную зуботехническую лабораторию с современным оборудованием, так что ты получишь виниры, которые будут идеально подходить к твоим зубам. Кроме того, тебе не придётся ждать несколько дней или даже недель, пока клиника изготовит виниры, и ты сможешь обрести голливудскую улыбку в максимально короткие сроки. Установка виниров в «Скайдент» делается за один приём — не важно, на один ли зуб или на все. Ну а теперь о ценах. Да, они достаточно высокие, но голливудская улыбка того стоит. Простые керамические виниры толщиной 0,5 миллиметров стоят от 17 тысяч рублей, а ультратонкие с толщиной 0,2 миллиметра — от 21450 рублей. Недешёвое удовольствие, но если ты решил покорять российскую или зарубежную сцену или добиваться успехов в карьере, то с ровными и белыми зубами у тебя будет намного больше шансов. В клинике «Скайдент» проводят и другие процедуры: лечение, имплантацию, протезирование, отбеливание, реставрацию и так далее.