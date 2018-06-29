Фанат из Марокко, потерявший камеру в Калининградском зоопарке, в соцсетях поблагодарил директора за помощь

"Я хочу поблагодарить всех и каждого, кто помог мне: работника, который отвёл меня к администрации, госпожу на входе в зоопарк, трёх дам в администрации и женщину с дочкой, которые принесли мне потерянную камеру, а также всех русских людей. Я бы хотел поблагодарить вас за вашу доброту и тёплый приём. Я чудесно провёл время в вашей стране, и вы навсегда останетесь в моём сердце и в моей памяти", — написал мужчина.

Светлану Соколову он нашёл благодаря калининградке Анне Близнюковой. Девушка познакомилась с Мед Тадили на площади Победы, они разговорились и обменялись контактами. Увидев у него на странице пост о возвращённой камере, Анна скинула новому знакомому ссылку на профиль директора зоопарка.

Ранее сообщалось, что марокканскому болельщику вернули видеокамеру с записями матчей ЧМ, потерянную в Калининградском зоопарке.