«Блэкберн» подписал 16-летнего воспитанника «Ливерпуля»

16-летний полузащитник Сэм Даррэнт подписал контракт с «Блэкберном», сообщает официальный сайт клуба. Ранее он занимался в академии «Ливерпуля».

При этом игрок четыре назад присоединился к системе «Ливерпуля», покинув «Эвертон». «Блэкберн» подписал с ним контракт на два года в качестве игрока академии и на один год в качестве профессионального футболиста. По итогам прошлого сезона команда завоевала путевку в чемпионшип.

An exciting addition to the #Rovers Academy this morning, as Liverpool starlet Sam Durrant puts pen to paper! Welcome to the club, Sam! pic.twitter.com/ILTZaWuxH8

— Blackburn Rovers (@Rovers) 29 июня 2018 г.