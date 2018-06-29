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Приморье готовится ко Дню Рыбака
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Приморье готовится ко Дню Рыбака 

Primpress 29 июня 2018
Фото: Primpress
В рамках празднования Дня Рыбака в Приморье пройдет сразу несколько мерпориятий, среди которых экскурсии, концерт и соревнования по ловле рыбы, сообщает PRIMPRESS.
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