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Рыба массово вымерла в башкирской реке
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Рыба массово вымерла в башкирской реке 

360tv.ru 29 июня 2018
Фото: Газета "Труд"
Рыболовы обнаружили в реке Тюй сотни мертвых рыб. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Местные жители отправились на рыбалку к реке Тюй в Аскинском районе Башкирии. Вместо удачного улова они обнаружили мертвые туши различных видов рыб. Очевидцы засняли плавающие у берега тела щуки, язя и голавля. Жетели опасаются, что в воду могли попасть ядовитые вещества.
На данный момент Росприроднадзор проводит проверку и устанавливает причины произошедшего.
Акула-людоед впервые за 30 лет появилась у берегов испанской Майорки. Биологи наблюдали белую акулу длиной пять метров у берегов национального парка Кабрера на Балеарских островах Испании.
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