Рыба массово вымерла в башкирской реке 

Рыболовы обнаружили в реке Тюй сотни мертвых рыб. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Местные жители отправились на рыбалку к реке Тюй в Аскинском районе Башкирии. Вместо удачного улова они обнаружили мертвые туши различных видов рыб. Очевидцы засняли плавающие у берега тела щуки, язя и голавля. Жетели опасаются, что в воду могли попасть ядовитые вещества.
На данный момент Росприроднадзор проводит проверку и устанавливает причины произошедшего.
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