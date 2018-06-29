Туриста депортировали из Австралии за спаивание редкого животного

Австралии турист напоил водкой со вкусом коктейля Пина колада короткохвостого кенгуру (квокка). Затем он выложил в Сеть видео, запечатлевшее этот процесс. Именно благодаря этой записи правоохранительные органы смогли найти мужчину и привлечь к ответственности, сообщает Daily Mail.

В итоге он был оштрафован на 200 австралийских долларов (примерно 9300 рублей), выслан из страны и лишен возможности вновь ее посетить. О дальнейшей судьбе редкого животного не сообщается.

Инцидент произошел на острове Роттнест, расположенном неподалеку от побережья Западной Австралии. Это одно из немногих мест в стране, где еще можно встретить диких квокк, которые относятся к исчезающим видам, пишет издание.

Зоозащитная организация Австралии выразила сожаление по поводу случившегося и обратилась к туристам с просьбой не кормить квокк. По словам зоозащитников, любые продукты, не входящие в рацион этих животных, представляют для них большую опасность, а алкоголь даже способен убить таких маленьких зверьков.

Квокка — травоядное животное длиной около полуметра и весом от двух с половиной до пяти килограммов. Они беззащитны перед хищниками и преимущественно ведут ночной образ жизни.