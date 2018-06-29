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Туриста депортировали из Австралии за спаивание редкого животного
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Туриста депортировали из Австралии за спаивание редкого животного 

Ридус 29 июня 2018
Фото: Экспресс-газета
В Австралии турист напоил водкой со вкусом коктейля Пина колада короткохвостого кенгуру (квокка). Затем он выложил в Сеть видео, запечатлевшее этот процесс. Именно благодаря этой записи правоохранительные органы смогли найти мужчину и привлечь к ответственности, сообщает Daily Mail.
В итоге он был оштрафован на 200 австралийских долларов (примерно 9300 рублей), выслан из страны и лишен возможности вновь ее посетить. О дальнейшей судьбе редкого животного не сообщается.
Инцидент произошел на острове Роттнест, расположенном неподалеку от побережья Западной Австралии. Это одно из немногих мест в стране, где еще можно встретить диких квокк, которые относятся к исчезающим видам, пишет издание.
Зоозащитная организация Австралии выразила сожаление по поводу случившегося и обратилась к туристам с просьбой не кормить квокк. По словам зоозащитников, любые продукты, не входящие в рацион этих животных, представляют для них большую опасность, а алкоголь даже способен убить таких маленьких зверьков.
Квокка — травоядное животное длиной около полуметра и весом от двух с половиной до пяти килограммов. Они беззащитны перед хищниками и преимущественно ведут ночной образ жизни.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье был обнаружен черный рынок по продаже экзотических животных, а в Калининграде бродячие собаки загрызли двух кенгуру в зоопарке.
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