В Омске нашли интернет-магазин с опасными для рыбы удочками

Удочки, которые продавались через сайт, являются электрическими. Лов рыбы ими запрещен законодательством. По решению суда информация на сайте, торговавшем электрическими удочками, была признана запрещенной. Об этом сообщает прокуратура области. Такой сайт был найден при мониторинге интернета.

— С помощью предлагаемых для продажи изделий лов рыбы осуществляется с помощью подачи в воду электрического разряда. Использование электроудочек и их оборот запрещены законодательством Российской Федерации , так как влекут причинение ущерба водным биологическим ресурсам, — уточнили в прокуратуре

Доступ к сайту был неограничен, скопировать информацию мог любой посетитель, так же как и воспользоваться его услугами.