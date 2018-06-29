Омская прокуратура закрыла сайты по продаже электроудочек

Прокуратура Октябрьского округа Омска во время мониторинга в интернете нашла сайты, на которых продавались электроудочки для незаконной ловли рыбы, сообщает пресс-служба ведомства. Такие удочки позволяют ловить рыбу с помощью подачи в воду электрического разряда. Однако законодательно ловля такими удочками запрещена, поскольку приносит ущерб водным биологическим ресурсам.

«Статьей 256 УК РФ установлена уголовная ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов, если это деяние совершено, в том числе, с использованием электротока либо иных способов массового истребления указанных водных животных и растений», — пояснили в пресс-службе ведомства.

За нарушение правил рыболовства также предусмотрена административная ответственность. Поэтому прокурор Октябрьского округа направил в суд два иска о признании информации, размещённой на сайтах, запрещённой. Куйбышевский районный суд вдовлетворил требования прокурора.