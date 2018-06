В Белом доме прокомментировали нападение на журналистов в Аннаполисе

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости . Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс осудила стрельбу в редакции издания Capital Gazette в Аннаполисе, заявив, что нападение на журналистов равносильно атаке на все общество.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Аннаполисе, столице штата Мэриленд, погибли не менее 5 человек, не менее трех получили ранения. Стрелявший задержан и дает показания.

"Я твердо осуждаю преступное и бессмысленное насилие в Аннаполисе, штат Мэриленд. Насилие против ни в чем не повинных журналистов, которые делают свою работу, это нападение на каждого американца. Молимся о жертвах, их друзьях и семьях", — написала Сандерс в Twitter.

Strongly condemn the evil act of senseless violence in Annapolis, MD. A violent attack on innocent journalists doing their job is an attack on every American. Our prayers are with the victims and their friends and families.

— Sarah Sanders (@PressSec) 28 июня 2018 г.