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В выходные в Казани будет очень жарко — до +32 °C
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В выходные в Казани будет очень жарко — до +32 °C 

Казанский Портал 29 июня 2018
В предстоящие выходные в Казани по-прежнему будет душно и жарко. В субботу ожидается +29 °C, а в воскресенье столбик термометра доберется до +32 °C.
Следующая рабочая неделя начнется с еще более жаркой погоды. В понедельник воздух раскалится до +33 °C. Правда, возможны грозы, дождь и сильный ветер.
Как перенести эту жуткую жару, находясь в городе, читайте здесь.
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