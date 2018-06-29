В выходные в Казани будет очень жарко — до +32 °C

В предстоящие выходные в Казани по-прежнему будет душно и жарко. В субботу ожидается +29 °C, а в воскресенье столбик термометра доберется до +32 °C.

Следующая рабочая неделя начнется с еще более жаркой погоды. В понедельник воздух раскалится до +33 °C. Правда, возможны грозы, дождь и сильный ветер.

Как перенести эту жуткую жару, находясь в городе, читайте здесь.

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