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Белым медведям в зоопарке подарили новые игрушки и заказали ремонт вольера
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Белым медведям в зоопарке подарили новые игрушки и заказали ремонт вольера 

ngs.ru 29 июня 2018
Фото: ngs.ru
Белые медведи Кай и Герда получили новые игрушки — большой жёлтый мяч и конус из крепкого пластика.
Видео, на котором Кай и Герда играют с новыми игрушками, Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило опубликовал в своём аккаунте в Instagram..
«Кай и Герда всегда охотно играют с крупными предметами, которые можно брать в зубы, лапы, затем подбрасывать, закидывать в воду. Новым игрушкам они особенно рады. Как только подарки были доставлены в зоопарк, их сразу передали адресатам. Наши медведи тут же проверили их на прочность и плавучесть. Мяч и конус надолго заняли Кая и Герду. И это очень здорово, говорят биологи», — рассказали в зоопарке.
Новые игрушки для белых медведей подарила компания «Роснефть», которая выступает опекуном Кая и Герды.
Кроме того, сегодня на сайте госзакупок появилась информация о аукционе на проведение ремонта в вольерах белых медведей.
«Вольеры для содержания белых медведей это комплексное сооружение с размещенными в нем помещениями для белых медведей, обслуживающего персонала и бассейнов. На территории вольер необходимо выполнить работы по ремонту гидроизоляции бассейнов, ремонт бетонной плитки на дне и ступенях бассейнов, окраску уголка обрамляющего ступени, работы по ремонту декоративной отделки, стилизованной под скалу», — говорится в тексте закупки.
На ремонт вольеров планируется потратить 806 тысяч рублей, а работы должны завершиться в конце августа.
В прошлом году вокруг вольеров Кая и Герды рабочие установили ограждения из многослойного закалённого стекла. Это сделали для того, чтобы избежать несчастных случаев — гости зоопарка постоянно ставили детей на бетонные ограждения вольера.
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