Победитель Кубка Стэнли поприветствовал Руни в MLS

«Вашингтон» на своей странице в Твиттере поприветствовал нападающего Уэйна Руни в MLS. Англичанин продолжит карьеру в «Ди Си Юнайтед».

"Йо, Уэйн Руни, добро пожаловать в округ Колумбия и «Ди Си Юнайтед»! С нетерпением ждем, когда вы сыграете этим летом, и увидим вас на хоккейном матче этой осенью", — говорится в сообщении.

Yo @WayneRooney — Welcome to the D. C. and the @dcunited! Looking forward to watching you play this summer and seeing you at a hockey game this fall. #NoWayneNoGain #ALLCAPS #DCU pic.twitter.com/3NK9VOQQsB

— Washington Capitals (@Capitals) 29 июня 2018 г.