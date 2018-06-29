Туристы напоили редкого зверька водкой и поплатились

Туристы напоили редкую квокку опасной для ее жизни водкой. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

Ролик был снят на острове Роттнест у континентального побережья Западной Австралии, одном из немногих мест, где квокки сохранились в дикой природе. Некий мужчина угостил исчезающее животное водкой со вкусом коктейля Пина колада. За кадром слышен смех снявшей видео женщины.

Ролик распространился в социальных сетях, и пользователи жестко раскритиковали поступок туристов. При помощи камер видеонаблюдения мужчину нашли, оштрафовали на 200 австралийских долларов и лишили возможности впредь посещать остров. Что случилось с квоккой, неизвестно.

Зоозащитная организация Австралии выразила сожаление в связи с инцидентом и призвала посетителей острова не кормить квокк. «Любые продукты, которые не входят в их рацион, могут быть очень опасны для них, а алкоголь способен убить столь маленьких зверьков», — заявили представители организации.

Квокка или короткохвостный кенгуру обитает только в некоторых районах Западной Австралии. Это травоядное животное длиной около полуметра и весом от двух с половиной до пяти килограммов. Квокки беззащитны перед хищниками и ведут преимущественно ночной образ жизни. Квокка относится к исчезающим видам.