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Туристы напоили редкого зверька водкой и поплатились
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Туристы напоили редкого зверька водкой и поплатились 

Lenta.ru 29 июня 2018
Фото: Lenta.ru
Туристы напоили редкую квокку опасной для ее жизни водкой. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.
Ролик был снят на острове Роттнест у континентального побережья Западной Австралии, одном из немногих мест, где квокки сохранились в дикой природе. Некий мужчина угостил исчезающее животное водкой со вкусом коктейля Пина колада. За кадром слышен смех снявшей видео женщины.
Ролик распространился в социальных сетях, и пользователи жестко раскритиковали поступок туристов. При помощи камер видеонаблюдения мужчину нашли, оштрафовали на 200 австралийских долларов и лишили возможности впредь посещать остров. Что случилось с квоккой, неизвестно.
Зоозащитная организация Австралии выразила сожаление в связи с инцидентом и призвала посетителей острова не кормить квокк. «Любые продукты, которые не входят в их рацион, могут быть очень опасны для них, а алкоголь способен убить столь маленьких зверьков», — заявили представители организации.
Квокка или короткохвостный кенгуру обитает только в некоторых районах Западной Австралии. Это травоядное животное длиной около полуметра и весом от двух с половиной до пяти килограммов. Квокки беззащитны перед хищниками и ведут преимущественно ночной образ жизни. Квокка относится к исчезающим видам.
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