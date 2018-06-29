Самке леопарда удалось вырастить в дикой природе трех котят в Приморье

Фотоловушки впервые зафиксировали трех котят дальневосточных леопардов, каждому из которых удалось выжить в дикой природе и перейти во взрослую жизнь. Об этом сообщило агентство Deita.ru со ссылкой на национальный парк «Земля Леопарда».

Самка леопарда Умка и три ее котенка впервые попали на снимки несколько лет назад. Недавно уникальные фотографии животных появились вновь. Выживание в дикой природе всего потомства хищников — большая редкость. Фотоловушка зафиксировала всех трех здоровых подросших котят.

Молодые леопарды выросли благодаря заботе своей матери. Умка добывала пищу для детенышей, защищала их от врагов и обучала необходимым навыкам. Леопарды смогли пережить самый опасный период и перейти во взрослую жизнь.