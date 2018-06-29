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Самке леопарда удалось вырастить в дикой природе трех котят в Приморье
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Самке леопарда удалось вырастить в дикой природе трех котят в Приморье 

360tv.ru 29 июня 2018
Фото: 360tv.ru
Фотоловушки впервые зафиксировали трех котят дальневосточных леопардов, каждому из которых удалось выжить в дикой природе и перейти во взрослую жизнь. Об этом сообщило агентство Deita.ru со ссылкой на национальный парк «Земля Леопарда».
Самка леопарда Умка и три ее котенка впервые попали на снимки несколько лет назад. Недавно уникальные фотографии животных появились вновь. Выживание в дикой природе всего потомства хищников — большая редкость. Фотоловушка зафиксировала всех трех здоровых подросших котят.
Молодые леопарды выросли благодаря заботе своей матери. Умка добывала пищу для детенышей, защищала их от врагов и обучала необходимым навыкам. Леопарды смогли пережить самый опасный период и перейти во взрослую жизнь.
Пятеро котят родились у двух самок в Центре восстановления леопарда в Сочи. Работники Центра наблюдают за новорожденными и самками. По их словам, здоровью животных ничего не угрожает.
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