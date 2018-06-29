Жером Боатенг, защитник сборной Германии по футболу 

— Катастрофа. ЧМ-2018 получился не таким, каким мы ожидали. Я все еще зол и разочарован, и в то же время мне жаль всех фанатов, которые поддерживали нас на стадионах или дома у экранов телевизоров.
Четыре года назад мы были на вершине мира — теперь мы на дне. Таким дням в жизни футболиста никто не позавидует, но это жизнь. Всё, что я могу сказать, это спасибо нашим фанатам, которые всегда поддерживают нас.
Мы проанализируем, что пошло не так, и продолжим работу. Я обещаю, что мы вернёмся сильными!
Как ранее сообщал Пятый канал, в заключительном матче за выход в 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Германии уступила команде из Южной Кореи (0:2), заняла последнее место в группе и покинула мундиаль.