Жером Боатенг, защитник сборной Германии по футболу

— Катастрофа. ЧМ-2018 получился не таким, каким мы ожидали. Я все еще зол и разочарован, и в то же время мне жаль всех фанатов, которые поддерживали нас на стадионах или дома у экранов телевизоров.

Четыре года назад мы были на вершине мира — теперь мы на дне. Таким дням в жизни футболиста никто не позавидует, но это жизнь. Всё, что я могу сказать, это спасибо нашим фанатам, которые всегда поддерживают нас.

Мы проанализируем, что пошло не так, и продолжим работу. Я обещаю, что мы вернёмся сильными!