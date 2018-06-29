Ещё
Жером Боатенг, защитник сборной Германии по футболу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жером Боатенг, защитник сборной Германии по футболу 

Пятый канал 29 июня 2018
Фото: Пятый канал
— Катастрофа. ЧМ-2018 получился не таким, каким мы ожидали. Я все еще зол и разочарован, и в то же время мне жаль всех фанатов, которые поддерживали нас на стадионах или дома у экранов телевизоров.
Четыре года назад мы были на вершине мира — теперь мы на дне. Таким дням в жизни футболиста никто не позавидует, но это жизнь. Всё, что я могу сказать, это спасибо нашим фанатам, которые всегда поддерживают нас.
Мы проанализируем, что пошло не так, и продолжим работу. Я обещаю, что мы вернёмся сильными!
Как ранее сообщал Пятый канал, в заключительном матче за выход в 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Германии уступила команде из Южной Кореи (0:2), заняла последнее место в группе и покинула мундиаль.
Пятый канал: последние новости
На рейсе Лондон — Лансароте случилось ЧП В Петербурге верблюжонка назвали в честь тренера сборной РФ Черчесова Редкие и гигантские: камера сняла африканских лесных свиней
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Война из-за Никольской: что не так с русскими мужчинами253
В РФ проведут референдум о пенсионной реформе
Тайна века: чем был Тунгусский метеорит15
Пассажира избили и выбросили из самолета84
Уволен предложивший для россиян «налог на дождь»51
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение