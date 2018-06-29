Ещё
Крупную змею поймали барнаульцы возле одного из ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крупную змею поймали барнаульцы возле одного из ТЦ 

АиФ — Алтай 29 июня 2018
Фото: АиФ - Алтай
Фотография змеи, которая была поймана посетителями торгового центра «Москва», появилась в паблике Barnaul22. Очевидцы считают, что это гадюка.
Инцидент произошел днем 28 июня. Сотрудник торгового центра посчитали, что рептилия представляет опасность для человека, и убили ее.
Между тем местные жители говорят, что рядом с ТЦ находится овраг, где всегда водились змеи, просто данная особь вылезла погреться на асфальте. Они осуждают радикальные методы борьбы и призывают в случае ЧП вызывать специалистов.
Напомним, в последнее время в крае произошло уже несколько случаев встречи человека со змеей.
АиФ — Алтай: последние новости
Активисты пытаются спасти популяцию рыб в алтайском озере Уткуль Рекордный приплод. Шесть тигрят появилось на свет в барнаульском зоопарке В Барнауле возбудили дело из-за химических ожогов лица 15-летней девочки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Война из-за Никольской: что не так с русскими мужчинами263
Тайна века: чем был Тунгусский метеорит17
В РФ проведут референдум о пенсионной реформе
Пассажира избили и выбросили из самолета85
Уволен предложивший для россиян «налог на дождь»55
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение