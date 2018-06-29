Крупную змею поймали барнаульцы возле одного из ТЦ

Фотография змеи, которая была поймана посетителями торгового центра «Москва», появилась в паблике Barnaul22. Очевидцы считают, что это гадюка.

Инцидент произошел днем 28 июня. Сотрудник торгового центра посчитали, что рептилия представляет опасность для человека, и убили ее.

Между тем местные жители говорят, что рядом с ТЦ находится овраг, где всегда водились змеи, просто данная особь вылезла погреться на асфальте. Они осуждают радикальные методы борьбы и призывают в случае ЧП вызывать специалистов.

Напомним, в последнее время в крае произошло уже несколько случаев встречи человека со змеей.