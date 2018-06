Леброн Джеймс спрыгнул со скалы. Видео

Форвард «Кливленда»​ Леброн Джеймс на своей странице в Инстаграме опубликовал видео из отпуска. 33-летний американец вместе со своим сыном прыгали в водоем со скалы.

Напомним, что 1 июля Леброн Джеймс станет свободным агентом.

LeBron and Bronny doing a little rock jumping Bron had to get in the zone 😂 (via @KingJames) pic.twitter.com/1ooJ78frF1

— Sports Illustrated (@SInow) 28 июня 2018 г.