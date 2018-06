Мончи: «Рома» продолжает инвестиции в молодых игроков"

Новичок «Ромы» Вильям Бианда уверен, что переход в римский клуб — правильный выбор на данном этапе карьеры. 18-летний француз перебрался в Италию из «Ланса».

— Я рад быть здесь. «Рома» — очень большой клуб, — цитирует пресс-служба римского клуба Бианда. — Уверен, что это правильный выбор для меня, для моего прогресса и для следующего этапа моей карьеры.

— С подписанием Бианда «Рома» продолжает свои инвестиции в молодых талантов, — отметил спортивный директор «Ромы» Мончи. — Уверены, что с помощью наших тренеров и наших опытных игроков Вильям будет продолжать совершенствоваться и реализовывать свой потенциал.

Monchi: «With the signing of William Bianda, Roma continues its investment in young talent. „We are certain that, with the help of our coaches and our experienced players, William will continue to improve and realise his potential. “ pic.twitter.com/eHvzG00aqh

— AS Roma English (@ASRomaEN) 28 июня 2018 г.

Bianda: „I am happy to be here. #ASRoma are a very big club. „I’m sure this is the right choice for me, for my progression and for this next stage of my career. “ pic.twitter.com/RJ6LGaPHU2

— AS Roma English (@ASRomaEN) 28 июня 2018 г.