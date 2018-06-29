Большая белая акула впервые за 30 лет появилась у берегов испанской Майорки

Биологи более часа наблюдали у берегов национального парка Кабрера на Балеарских островах Испании большую белую акулу длиной более 5 метров. Этих акул‐людоед, или кархародонов, специалисты не видели у испанских берегов на протяжении 30 лет. Об этом сообщил исследовательский центр Alnitak.

Ведущий биолог морского исследовательского и образовательного центра Alnitak — Рикардо Сагарминага ван Буйтен поделился в Facebook невероятным фото огромной акулы, замеченной у испанский берегов. По его словам, это первое научно зафиксированное появление большой белой акулы у берегов Испании за 30 лет.

«В последние годы было немало неподтвержденных заявлений о появлении рыбы, но это первое научное наблюдение за присутствием белой акулы в испанских водах за последние минимум 30 лет», — написал ученый в соцсети.

Рикардо рассказал, что утром 28 июня 2018 в 10 часов экспедиция Scientific 2018 во главе с ним задокументировала в 8 милях от острова Кабрера появление большой белой акулы (Carcharodon Carcharias) длиной 5 метров. Акула находилась в указанной местности около 70 минут, ее наблюдал экипаж судна из 10 человек — представителей 5 стран.