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Большая белая акула впервые за 30 лет появилась у берегов испанской Майорки
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Большая белая акула впервые за 30 лет появилась у берегов испанской Майорки 

360tv.ru 29 июня 2018
Фото: 360tv.ru
Биологи более часа наблюдали у берегов национального парка Кабрера на Балеарских островах Испании большую белую акулу длиной более 5 метров. Этих акул‐людоед, или кархародонов, специалисты не видели у испанских берегов на протяжении 30 лет. Об этом сообщил исследовательский центр Alnitak.
Ведущий биолог морского исследовательского и образовательного центра Alnitak — Рикардо Сагарминага ван Буйтен поделился в Facebook невероятным фото огромной акулы, замеченной у испанский берегов. По его словам, это первое научно зафиксированное появление большой белой акулы у берегов Испании за 30 лет.
«В последние годы было немало неподтвержденных заявлений о появлении рыбы, но это первое научное наблюдение за присутствием белой акулы в испанских водах за последние минимум 30 лет», — написал ученый в соцсети.
Рикардо рассказал, что утром 28 июня 2018 в 10 часов экспедиция Scientific 2018 во главе с ним задокументировала в 8 милях от острова Кабрера появление большой белой акулы (Carcharodon Carcharias) длиной 5 метров. Акула находилась в указанной местности около 70 минут, ее наблюдал экипаж судна из 10 человек — представителей 5 стран.
Пока в Испании радуются нечастому гостю в местных водах, в США отдыхающие пляжа Монтерей Бэй в Калифорнии от визита большой белой акулы остались в меньшем восторге, когда зубастая проплыла под лодкой одного из них.
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