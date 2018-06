Уэйн Руни: «Спасибо всем фанатам „Эвертона“ за поддержку»

Новичок «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни поблагодарил фанатов «Эвертона», за который выступал в прошлом сезоне. С клубом MLS англичанин в ближайшее время подпишет контракт, а 14 июля сыграет дебютный матч.

"Взволнован новой главой моей карьеры, но сейчас просто хочу поблагодарить всех фанатов «Эвертона» за их потрясающую поддержку в прошлом сезоне. Это значит многое", — написал Руни в Твиттере.

Excited to be starting the next chapter of my career but just want to thank all the Everton fans for their amazing support last season. It meant a lot 👍💙👏

— Wayne Rooney (@WayneRooney) 28 июня 2018 г.