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Уэйн Руни: «Спасибо всем фанатам „Эвертона“ за поддержку»
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Уэйн Руни: «Спасибо всем фанатам „Эвертона“ за поддержку» 

Спорт-Экспресс 29 июня 2018
Новичок «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни поблагодарил фанатов «Эвертона», за который выступал в прошлом сезоне. С клубом MLS англичанин в ближайшее время подпишет контракт, а 14 июля сыграет дебютный матч.
"Взволнован новой главой моей карьеры, но сейчас просто хочу поблагодарить всех фанатов «Эвертона» за их потрясающую поддержку в прошлом сезоне. Это значит многое", — написал Руни в Твиттере.
Excited to be starting the next chapter of my career but just want to thank all the Everton fans for their amazing support last season. It meant a lot 👍💙👏
— Wayne Rooney (@WayneRooney) 28 июня 2018 г.
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