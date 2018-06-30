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Видео о самых смешных прыжках (и падениях!) детей на батуте
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Видео о самых смешных прыжках (и падениях!) детей на батуте 

Letidor.ru 21 час назад
Фото: Letidor.ru
Смотрите, какими нелепыми бывают падения, когда ты забываешь обо всем на свете и поддаешься куражу.
Дети всегда очень активны, а особенно в период каникул. Если они что-то задумали, их очень сложно остановить, и именно поэтому они так часто попадают в нелепые ситуации, о которых их, конечно, взрослые предупреждали, да вот только они не поверили.
Мы уже не раз показывали вам видео, на которых дети попадают в глупые и одновременно смешные ситуации: они застревают в самых нелепых местах, неудачно приземляются, катаясь с горки в парке, поскальзываются во время исполнения любимых песен, а также во время игр в воде.
Сегодня вы увидите не менее забавное видео о детях, которые прыгают на батуте, вот только заканчиваются эти прыжки не очень удачно. Как можно увидеть в этом видео, прыгать любят все: и малыши, и подростки. Однако и те, и другие попадают порой в очень курьёзные ситуации.
Давайте посмотрим на их смешные и нелепые трюки на батуте!
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