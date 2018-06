Бачуайи — о курьёзном отскоке мяча в голову: «Почему я такой глупый, брат?»

Форвард сборной Бельгии Миши Бачуайи прокомментировал курьёзный момент в матче с Англией . Бельгиец после забитого гола Аднана Янузая со всей силы добил мяч в сетку ворот, и тот спружинил обратно в голову Бачуайи.

From superhero to super zero. Michy’s going viral for all the wrong reasons pic.twitter.com/tlzMC0jGQc

— ShotOnGoal (@shotongoal247) 28 июня 2018 г.

Позже в Твиттере Бачуайи посмеялся над собой: «Почему я такой глупый, брат? Так бывает».