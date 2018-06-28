В Новосибирский зоопарк переехали три суриката

В Новосибирский контактный зоопарк «Лесное посольство» привезли трёх самцов сурикатов.

В природе эти млекопитающие обитают в Южной Африке , но в Новосибирск переехали из частного российского зоопарка.

«Для новосёлов в «Лесном посольстве» специально построили новый вольер — песочницу с качелями, столбиками, укрытиями, которые имитируют привычную природную среду», — говорится в пресс-релизе контактного зоопарка.

Сурикатам уже придумали имена — их назвали Амур, Енисей и Иртыш.

«Необычные имена сурикатам выбрали сотрудники компании «Город мастеров». Они провели конкурс и решили, что сибирским жителям — нужны сибирские имена», — сообщил смотритель «Лесного посольства» Юлия Рихтер

На прошлой неделе из Новосибирского зоопарка увезли леопардов, маралов и тигрёнка. Им нашли новый дом в других городах.