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В Новосибирский зоопарк переехали три суриката
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В Новосибирский зоопарк переехали три суриката 

ngs.ru 28 июня 2018
Фото: ngs.ru
В Новосибирский контактный зоопарк «Лесное посольство» привезли трёх самцов сурикатов.
В природе эти млекопитающие обитают в Южной Африке, но в Новосибирск переехали из частного российского зоопарка.
«Для новосёлов в «Лесном посольстве» специально построили новый вольер — песочницу с качелями, столбиками, укрытиями, которые имитируют привычную природную среду», — говорится в пресс-релизе контактного зоопарка.
Сурикатам уже придумали имена — их назвали Амур, Енисей и Иртыш.
«Необычные имена сурикатам выбрали сотрудники компании «Город мастеров». Они провели конкурс и решили, что сибирским жителям — нужны сибирские имена», — сообщил смотритель «Лесного посольства» Юлия Рихтер.
На прошлой неделе из Новосибирского зоопарка увезли леопардов, маралов и тигрёнка. Им нашли новый дом в других городах.
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