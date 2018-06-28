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Четвертая ToeJam & Earl выйдет осенью, причем не под вывеской Adult Swim Games
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Четвертая ToeJam & Earl выйдет осенью, причем не под вывеской Adult Swim Games 

Riot Pixels 28 июня 2018
Фото: Riot Pixels
Грег Джонсон, создатель серии ToeJam & Earl и руководитель HumaNature Studios, сообщил, что ToeJam & Earl: Back in the Groove должна поступить в продажу на ПК и консолях осенью. HumaNature выпустит ее самостоятельно — с издателем, Adult Swim Games, студия рассталась полюбовно.
В Back in the Groove «звезды» эпохи Sega Genesis, трехногий ТоДжем и толстяк Эрл, неудачно высадятся на Земле — корабль придется собирать по кусочку, чтобы снова подняться в воздух. Приключение инопланетян будет сопровождаться традиционным для серии юмором и фанком.
5–19 июля HumaNature организует закрытое бета-тестирование Back in the Groove в Steam. Опробовать аркаду позовут тех, кто в свое время пожертвовал на ее разработку от $60.
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