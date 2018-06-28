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Диакаби продолжит карьеру в «Валенсии», сумма отступных — 100 млн евро
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Диакаби продолжит карьеру в «Валенсии», сумма отступных — 100 млн евро 

Советский спорт 28 июня 2018
21-летний француз подписал контракт с «Летучими мышами», рассчитанный до лета 2023 года. Сумма отступных, прописанная в соглашении, составляет 100 миллионов евро.
COMUNICADO OFICIAL | #BenvingutDiakhaby #UnSentiementEtern ➡️https://t.co/5TPVS9T4kH pic.twitter.com/pv9GePyl58
— Valencia CF (@valenciacf) 28 июня 2018 г.
Подробности трансфера не разглашаются, но по данным transfermarkt.de, «львы» выручили на продаже игрока порядка 15 миллионов евро.
Диакаби в составе «Лиона» в минувшем сезоне принял участие в 21-м матче, забил два мяча и заработал три желтых карточки.
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