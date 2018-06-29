Российские юниоры завоевали два золота на ЧЕ по дзюдо в Сараево 

Во второй день первенства Европы по дзюдо среди юниоров, которое проходит в Сараево (Босния и Герцеговина), российские спортсмены завоевали три медали: две золотых и одну серебряную. В весовой категории до 66 кг первенствовал призёр юношеских чемпионатов Европы и мира 2017 года Абрек Нагучев. В финальном поединке в весе до 73 кг победитель первенства России, призёр Кубка Европы Ибрагимгаджи Сулейманов одержал победу над соотечественником Игорем Талуниным.
У женщин в весовой категории до 52 кг Ксения Галицкая уступила в полуфинале будущей победительнице, француженке Фаизе Мокдар, а затем проиграла и схватку за бронзу. В весе до 57 кг по аналогичному сценарию выступила Яна Жилкина, а Наталья Ёлкина проиграла уже во второй своей схватке. В категории до 63 кг Татьяна Гузун в полуфинале уступила будущей чемпионке Европы — голландка Марин Виссер. Дарья Васильева не вышла из группы.