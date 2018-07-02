Российские дзюдоисты выиграли смешанный командный турнир на юниорском ЧЕ 

Сборная России по дзюдо одержала победу в смешанном командном турнире на юниорском чемпионате Европы в Сараево (Босния и Герцеговина). В финале россияне оказались сильнее команды Нидерландов со счетом 5:2. Бронзовые медали достались сборным Турции и Румынии.
Днём ранее российские дзюдоисты завоевали три медали на этих соревнованиях. Чемпионами континента в своих весовых категориях стали Даниил Умаров и Матвей Каниковский. Россиянка Дарья Карякина стала серебряным призёром, в финале уступив итальянке Мартине Эспозито.