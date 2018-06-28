Россияне завоевали три золота в первый день юниорского ЧЕ по дзюдо

Сараево ( Босния и Герцеговина ) стартовал чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов не старше 18 лет. В первый соревновательный день россияне завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду.

Победы в четверг, 28 июня, одержали Изнаур Сааев в весовой категории до 50 кг, Кантемир Кодзов стал лучшим в весе до 60 кг, а Ирена Хубулова первенствовала в категории до 48 кг. Абу-Муслим Парчиев завоевал серебро в весе до 55 кг, а бронза на счету Глафиры Борисовой в весе до 44 кг. Соревнования завершатся 1 июля.