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Россияне завоевали три золота в первый день юниорского ЧЕ по дзюдо
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Россияне завоевали три золота в первый день юниорского ЧЕ по дзюдо 

Чемпионат.com 3 часа назад
В Сараево (Босния и Герцеговина) стартовал чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов не старше 18 лет. В первый соревновательный день россияне завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду.
Победы в четверг, 28 июня, одержали Изнаур Сааев в весовой категории до 50 кг, Кантемир Кодзов стал лучшим в весе до 60 кг, а Ирена Хубулова первенствовала в категории до 48 кг. Абу-Муслим Парчиев завоевал серебро в весе до 55 кг, а бронза на счету Глафиры Борисовой в весе до 44 кг. Соревнования завершатся 1 июля.
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