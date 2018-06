ЧМ-2018 — первый в истории, на котором каждая команда смогла отличиться дважды

Чемпионат мира-2018 является первым в истории этого соревнования турниром, на котором каждая сборная смогла отличиться, как минимум, дважды. Последней командой, которая смогла обеспечить данную статистику и забить второй мяч, стала сборная Панамы.

2 — Panama's goal means this is the first #WorldCup tournament in history in which every team has scored at least twice. Sharing. #PAN #PANTUN

— OptaJoe (@OptaJoe) 28 июня 2018 г.

Саранске. Сборная Панамы в данный момент играет против Туниса

