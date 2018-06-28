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Самый толстый в мире еж сел на диету
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Самый толстый в мире еж сел на диету 

Lenta.ru 28 июня 2018
Фото: Lenta.ru
Ежу, который считается самым крупным представителем своего вида, прописали строгую диету и физические упражнения. Об этом пишет BBC News.
Животное проживает в питомнике в области Шотландии Абердиншир. Его вес составляет 2,3 килограмма, что превышает норму в четыре раза. Еж по кличке Арбакл, названный в честь американского актера Роско Арбакла по прозвищу Толстяк, едва может ходить и не в состоянии свернуться.
Человек, который обнаружил ежа, рассказал, что обычно подкармливает зверьков, забредающих к его дому. Арбакл, в отличие от сородичей, не спешил уходить.
Сотрудники центра утверждают, что процесс похудения будет долгим. «Он, конечно, какое-то время будет сердиться, но мы должны быть непреклонны ради его же блага. В таком состоянии он не выживет в дикой природе», — отметил один из сотрудников.
В 2016 году сообщалось о еже по кличке Пухляш (Piggywinkle), которому также прописали диету. Он весил 1,8 килограмма и смог похудеть до нормальных показателей.
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