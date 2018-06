Даниэль Вавра шутит в Твиттере про одну из главных «проблем» Kingdom Come

Игроки неоднократно жаловались на сложность открытия замков в средневековой RPG — особенно на геймпаде. Поэтому геймдизайнер решил изучить проблему на практике.

Do you think our lockpicking is hard? Try this! #Research #GameDesign https://t.co/UuAMvku0MN

