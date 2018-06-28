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16-летняя дочь Литвиновой — точная копия актрисы в фильме «Три истории»
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16-летняя дочь Литвиновой — точная копия актрисы в фильме «Три истории» 

Teleprogramma.pro 28 июня 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Несколько недель назад скончалась известный режиссер Кира Муратова. С ней не раз работала Рената Литвинова. Она тяжело переживает потерю, ведь для нее Кира была главным учителем. Недавно артистка вспомнила о жизненных уроках режиссера, а сегодня поделилась снимком, который был сделан во время съемок ее фильма «Три истории». В этой картине Рената сыграла Офу.
На фото Литвинова запечатлена в алом платье с ярким макияжем и волосами уложенными в легкую волну. Поклонники сразу отметили, что в кадре актриса очень сильно похожа на свою 16-летнюю дочь Ульяну. Однако на момент съемок фильма Ренате было 30 лет. «Вот тут поразительное сходство с Ульяной», «Рената, вы прекрасны во всех образах и ипостасях!», «Такой я тебя увидела и полюбила! Как же вы похожи с дочкой», — прокомментировали пост подписчики.
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Отметим, что наследница актрисы через месяц отметит день рождения. В интервью Литвинова рассказывала, что они с дочерью похожи не только внешне, но и внутренне. А Ульяна не скрывает, что раньше хотела быть высокой как мама, но теперь довольна собой. Она учится в Париже, но часто видится с родительницей.
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