НХЛ: Сколько шайб забросит Ковальчук?

НХЛ в своем официальном Инстаграме поинтересовалась у подписчиков, каким в плане результативности будет первый после возвращения сезон у Ильи Ковальчука . Напомним, что 35-летний россиянин подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом».

Лига предложила четыре варианта — больше 10, больше 20, больше 30 и больше 40.

Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2012 год. За это время он дважды забрасывал больше 50 шайб и три раза — больше сорока. Всего в лиге на его счету 816 игр и 816 (417+399) очков. ​

He hasn't played in the NHL in five years. So what are your expectations for @ilyakovalchukofficial in his first year with the @LAKings?

Публикация от NHL (@nhl) 28 Июн 2018 в 5:34 PDT