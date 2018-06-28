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НХЛ: Сколько шайб забросит Ковальчук?
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НХЛ: Сколько шайб забросит Ковальчук? 

Спорт-Экспресс 28 июня 2018
НХЛ в своем официальном Инстаграме поинтересовалась у подписчиков, каким в плане результативности будет первый после возвращения сезон у Ильи Ковальчука. Напомним, что 35-летний россиянин подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом».
Лига предложила четыре варианта — больше 10, больше 20, больше 30 и больше 40.
Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2012 год. За это время он дважды забрасывал больше 50 шайб и три раза — больше сорока. Всего в лиге на его счету 816 игр и 816 (417+399) очков. ​
He hasn't played in the NHL in five years. So what are your expectations for @ilyakovalchukofficial in his first year with the @LAKings?
Публикация от NHL (@nhl) 28 Июн 2018 в 5:34 PDT
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