Крупный улов: двух рыбаков осудили в Зернограде 

Дончане рыбачат весной
Два дончанина в апреле выловили 60 килограммов рыбы, которая шла на нарест. Незаконную рыбалку они устроили в бассейне реки Куго-Ея около хутора Новоивановка. Рыбаков осудили.
— Двух дончан признали виновными в незаконном вылове рыбы на миграционных путях к местам нереста, совершенной группой лиц по предварительному сговору, — сообщила прокуратура Ростовской области.
Одного из рыбаков приговорили к двум годам условно, второго — к двум годам и одному месяцу условно.
— Приговор в законную силу не вступил, — добавили в прокуратуре.