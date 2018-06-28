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Крупный улов: двух рыбаков осудили в Зернограде
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Крупный улов: двух рыбаков осудили в Зернограде 

161.ru 28 июня 2018
Фото: 161.ru
Дончане рыбачат весной
Два дончанина в апреле выловили 60 килограммов рыбы, которая шла на нарест. Незаконную рыбалку они устроили в бассейне реки Куго-Ея около хутора Новоивановка. Рыбаков осудили.
— Двух дончан признали виновными в незаконном вылове рыбы на миграционных путях к местам нереста, совершенной группой лиц по предварительному сговору, — сообщила прокуратура Ростовской области.
Одного из рыбаков приговорили к двум годам условно, второго — к двум годам и одному месяцу условно.
— Приговор в законную силу не вступил, — добавили в прокуратуре.
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