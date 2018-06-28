Крупный улов: двух рыбаков осудили в Зернограде

Дончане рыбачат весной

Два дончанина в апреле выловили 60 килограммов рыбы, которая шла на нарест. Незаконную рыбалку они устроили в бассейне реки Куго-Ея около хутора Новоивановка. Рыбаков осудили.

— Двух дончан признали виновными в незаконном вылове рыбы на миграционных путях к местам нереста, совершенной группой лиц по предварительному сговору, — сообщила прокуратура Ростовской области

Одного из рыбаков приговорили к двум годам условно, второго — к двум годам и одному месяцу условно.