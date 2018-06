Второй совместный паркетник Volvo и Geely: два мотора и полный привод

Китае стартовали продажи компактной «пятидверки» Lynk & Co 02. До европейского рынка новинка доберется в 2020 году.

Марка Lynk & Co была создана компаниями Geely и Volvo в 2016 году. В конце 2017-го на китайский рынок вышел «первенец» нового бренда — вседорожник с индексом 01. Теперь же в Поднебесной доступна и вторая модель — 02. Производитель позиционирует новинку в качестве кроссовера, хотя «двойка» все же, скорее, представляет собой «приподнятый» хэтчбек. Модель построена на платформе CMA, которая также лежит в основе Lynk & Co 01 и Volvo XC40.

Длина Lynk & Co 02 равна 4 448 мм, что на 64 мм меньше, чем у кросса 01. Ширина новинки — 1 890 мм (+33 мм по сравнению с «единичкой»), высота — 1 528 мм (-145 мм), колесная база — 2 702 мм (-32 мм). Дорожный просвет Lynk & Co 02 составляет 201 мм против 211 мм у Lynk & Co 01. Для сравнения, размеры соплатформенного Volvo XC40: 4 425/1 873/1 658 мм, расстояние между осями — те же 2 702 мм, дорожный просвет — 211 мм.

Lynk & Co 02 доступен с бензиновыми моторами Volvo семейства Drive-E. Базовая модель предлагается с «турботройкой» 1.5 мощностью 156 л.с. и шестиступенчатой «механикой». У более дорогих комплектаций — 179-сильный вариант того же мотора и семиступенчатый преселективный «робот». На вершине гаммы — двухлитровая «турбочетверка» 2.0 (190 л.с.), которая сочетается с 6АКП или «роботом». Полный привод положен только кроссу с двигателем 2.0 и 7DCT. «Старший» Lynk & Co 01 представлен с тем же двухлитровым мотором, а двигатель 1.5T у этого кроссовера появится позже. Кстати, позднее и у «единички», и у «двойки» будут 250-сильные гибридные версии с двигателем 1.5 и электромотором.

В списке оборудования топового Lynk & Co 02 имеются: цифровая «приборка», кожаный салон, панорамный люк, двухзонный климат-контроль, система автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль. Цена лежит в диапазоне от 122 800 до 192 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 174 000 — 1 844 000 рублей по текущему курсу. Кросс Lynk & Co 01 стоит от 158 800 до 220 800 (около 1 518 000 — 2 111 000 рублей).

Одними из главных конкурентов «двойки» в Поднебесной станут Volkswagen T-Roc, Toyota C-HR и, собственно, Volvo XC40, причем «немец» и «швед» на китайский рынок пока не вышли, их цены неизвестны. Хотя XC40 вряд ли окажется дешевле — даже хэтчбек V40 там обойдется минимум в 215 900 юаней (около 2 065 000 рублей). Цена кросса Toyota — от 144 800 юаней (примерно 1 385 000 рублей).

Пока марка Lynk & Co продает машины только в Китае, там же и налажено производство «паркетников». Спрос на кроссовер 01 растет: если в январе 2018-го было реализовано 6 173 таких автомобиля, то в мае — уже 9 234 единицы. Всего же за пять месяцев текущего года продано 37 005 машин. В конце 2019 года выпуск автомобилей Lynk & Co наладят на заводе Volvo в бельгийском Генте — ожидается, что на «старосветский» рынок кроссы выйдут в первой половине 2020-го.

Ранее глава материнской компании Geely рассказал в интервью порталу «Карельские Вести» о том, что Lynk & Co может появиться и в России , однако конкретные сроки пока неизвестны.

