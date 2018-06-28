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Ведущая «Доброго утра» вернулась к работе спустя два месяца после родов
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Ведущая «Доброго утра» вернулась к работе спустя два месяца после родов 

Teleprogramma.pro 28 июня 2018
Фото: Teleprogramma.pro
В середине апреля ведущая «Доброго утра» Ольга Ушакова стала мамой в третий раз. В одной из столичных клиник она родила дочь Марию. Телеведущая не стала скрывать, что ребенок был зачат во время медового месяца. Девять месяцев назад она вышла замуж за своего избранника. Также у Ольги есть еще две дочери от предыдущих браков. Они не знали, что мама уехала рожать в клинику, поэтому появление сестры стало для них сюрпризом.
Два месяца телеведущая наслаждала материнством и привыкала к роли многодетной матери. Однако долго засиживаться в декрете она не стала. Сегодня, 28 июня, Ушакова вновь появилась в эфире передачи «Доброе утро». «Слов нет, как рада вернуться на работу! Из огня да в полымя. 5 часов жаркого прямого эфира… ухх как же я скучала!», — написала она в соцсети и поделилась снимком из студии. Ведущая призналась, что нервничала перед возвращением на работу, но ее с теплотой встретили коллеги.
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Поклонники были рады видеть Ольгу. Многие отметили, что материнство пошло ей на пользу. Они считают, что она заметно похорошела за минувшие месяцы. «Я с удовольствием смотрела сегодняшний эфир. Отлично выглядите», «Какая же вы красавица, очень рада возвращению», «Как похорошела», — прокомментировали новость поклонники. Отметим, что первое время Ушакова скрывала свою беременность. В прочем, даже о свадьбе телеведущей с бизнесменом Адамом, многие узнали только из СМИ.
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